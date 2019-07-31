Körfez alt yapısından yetişen ve kulübün amatöre dönmesi ve kapanmasıyla kendine kulüp bulan genç eldiven Muhammet Demir Ankara’nın köklü kulübü eski adıyla Adliye, yeni adıyla Çankaya Futbol Kulübü’yle el sıkıştı. Takımla beraber kampa katılan Muhammet Demir, anlaşma sağlanırsa imza atacak.
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Muhammet Demir Çankaya FK’da
Körfez alt yapısından yetişen ve kulübün amatöre dönmesi ve kapanmasıyla kendine kulüp bulan genç eldiven Muhammet Demir Ankara’nın köklü kulübü eski adıyla Adliye, yeni adıyla Çankaya Futbol Kulübü’yle el sıkıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz