Yüzme yarışları için başvurular sürüyor

14. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası için başvurular sürüyor. 14. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 8.00’de Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili’nde gerçekleştiriliyor.

SON BAŞVURU 16 AĞUSTOS

Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılmak isteyen sporcular başvuruda istenilen belgeleriyle birlikte son başvurularını 16 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a kadar www.golcuk.bel.tr sitesinden yapabiliyor ya da 0 545 412 41 30 nolu telefondan da bilgi alabiliyor. Kontrol listeleri 17 Ağustos 2018 Cumartesi günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacak. Başvuru form adresi ise şu şekilde; https://www.golcuk.bel.tr/tr/duyuru/1/4359/14-ulusal-acik-su-yuzme-yarislari.aspx

PROGRAM

08.00 : Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili Toplanma

08.30 -09:15 : 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması

09.45 : 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı

10.00 -10:45 : 1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması

11.15 : 1500 Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı

13:00 : Ödül Töreni ve Seremoni