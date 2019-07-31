Yüzme yarışları için başvurular sürüyor

14. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası için başvurular sürüyor. 14. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 8.00’de Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili’nde gerçekleştiriliyor.
SON BAŞVURU 16 AĞUSTOS
Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılmak isteyen sporcular başvuruda istenilen belgeleriyle birlikte son başvurularını 16 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a kadar www.golcuk.bel.tr sitesinden yapabiliyor ya da 0 545 412 41 30 nolu telefondan da bilgi alabiliyor. Kontrol listeleri 17 Ağustos 2018 Cumartesi günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacak. Başvuru form adresi ise şu şekilde; https://www.golcuk.bel.tr/tr/duyuru/1/4359/14-ulusal-acik-su-yuzme-yarislari.aspx
PROGRAM
08.00 : Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili Toplanma
08.30 -09:15 : 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
09.45 : 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
10.00 -10:45 : 1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
11.15 : 1500 Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
13:00 : Ödül Töreni ve Seremoni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz