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Başkan Hürriyet: Akmeşe örnek bir yaşam alanı olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Akmeşe halkıyla buluştu. Başkan Hürriyet Akmeşe’nin örnek bir yaşam alanı olacağını ifade etti.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Akmeşe Kapalı Pazar Alanı’nda Akmeşe halkıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet toplantı öncesinde esnaf ziyaretinde bulunurken bu ziyaretler sırasında Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı tarafından duvar saati hediye edildi. Başkan Hürriyet’in vatandaşların istek ve sorunlarını dinlediği belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “ Tüm mahallerimiz olduğu gibi Akmeşe de bizim gözbebeğimiz. Biz sizlerle hemşeriyiz. Allah’ın izniyle bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Akılcı, şeffaf, adil yönetim anlayışıyla, yetimin hakkını koruyarak sizin vergilerinizle oluşan bu bütçeyi doğru kullanacağız” dedi.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİK

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “15 yıl sonra bir belediye teslim aldık. Bir sistemi değiştirmek kolay olmuyor. Biz, göreve geldiğimizden beri ilk yaptığımız iş israfın önüne geçmek oldu. Biz yaptığımız tasarrufla oluşan bütçeyi milletimiz için yapılacak projelerde kullanacağız” dedi.

PROJELERİN ALT YAPISINI BAŞLATTIK

Başkan Hürriyet, “Projelerimizin çoğunun alt yapısını başlattık. Mali kaynak ve alan oluşturmak gibi ihtiyaçlarımızı bu kadar kısa sürede bitirdik. 2019 yılı bütçesinin büyük bir bölümünün kullanılmış olmasından dolayı geri kalan kısmını planlı kullanmamız gerekiyor.   Bütçemizi israf etmeden tasarruflu şekilde kullanmaya, proje ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz ” şeklinde konuştu” ifadelerinde bulundu.

HALKIN ARASINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Başkan Hürriyet, “Bu toplantıyla sizlere hem teşekkür etmek hem de sizleri görüp hasret gidermek için düzenledik. Milletvekiliyken nasıl halkın arasındaysak başkanken de halkın arasında olmaya devam edeceğim. Sizlerden ricam talep, öneri ve şikâyetlerinizi lütfen bizlere bildirin. Bizleri uyarın ve sorunları bildirin ki sizlere daha iyi hizmet edelim” dedi.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Bizler daha güzel bir Akmeşe için çalışacağız. Güzel işlere imza atacağız.  Kreş uygulamamız için çalışmaları başlattık.  Birçok alan ve yer tespitinde bulunduk. Bununla sınırla kalmayacak. Kütüphanelerimiz, yüzme havuzlarımız, spor alanlarımız olacak. Örnek köylerimiz olacak. Akmeşe’de çok güzel bir yer. Akmeşe örnek bir yaşam alanı olacak.

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