Kullarspor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor. Çevre otellerde kamp yapan kulüplerin akınına uğrayan Kullar Tesisleri’ne, Arap takımında oynayan, Galatasaray’ın dünyaca ünlü eski oyuncusu Nigel De Jong da geldi. Kullarlıların yakın ilgi gösterdiği yıldız oyuncu, Kullarspor atkısıyla poz verirken “Ben artık aynı zamanda Kullarsporluyum” dedi. De Jong'un kariyerinde İngiltere Premier Lig Şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda şampiyonluk bulunuyor.
DE JONG'UN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Al Ahli Sports Club
Mainz 05
Galatasaray SK
Los Angeles Galaxy
Milan
Manchester City
Hamburg
Ajax
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz