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Kullar’da bir dünya yıldızı: Nigel De Jong

Kullarspor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor.
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Kullarspor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor. Çevre otellerde kamp yapan kulüplerin akınına uğrayan Kullar Tesisleri’ne, Arap takımında oynayan, Galatasaray’ın dünyaca ünlü eski oyuncusu Nigel De Jong da geldi. Kullarlıların yakın ilgi gösterdiği yıldız oyuncu, Kullarspor atkısıyla poz verirken “Ben artık aynı zamanda Kullarsporluyum” dedi. De Jong'un kariyerinde İngiltere Premier Lig Şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda şampiyonluk bulunuyor.

DE JONG'UN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Al Ahli Sports Club

Mainz 05

Galatasaray SK

Los Angeles Galaxy

Milan

Manchester City

Hamburg

Ajax

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