Uğur Gegin de İhsaniye’de kaldı

2017-2018 sezonunda İhsaniyespor için ter döken Uğur Gegin, kulübüyle yeniden masaya oturarak anlaşma sağladı. İç transferde sözleşmeye imza atan Uğur, yeni sezonda da elinden gelenin fazlasını sergileyeceğini söyledi. Yönetici Zafer Kanpara “Uğur arkadaşımızla 2019-2020 yılı için tekrar anlaşmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.