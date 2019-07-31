Ankara’da çalışmalar yapan dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huzsuz’u makamında ziyaret etti. Tarih araştırmaları yapmak üzere Ankara’da bulunan Rıdvan Şükür, Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’dan Judo sporunun Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi aldı. Judo sporunu gençlere tavsiye eden başkan Huysuz, spor yapan insanların daha başarılı olduklarını söyledi.
Bugün 12:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:42 TSİ
Dağcı ve Doğa sporcusu Şükür, Judo Federasyonu’nu ziyaret etti
Ankara’da çalışmalar yapan dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huzsuz’u makamında ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz