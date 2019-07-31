Dağcı ve Doğa sporcusu Şükür, Judo Federasyonu’nu ziyaret etti

Ankara’da çalışmalar yapan dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huzsuz’u makamında ziyaret etti. Tarih araştırmaları yapmak üzere Ankara’da bulunan Rıdvan Şükür, Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’dan Judo sporunun Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi aldı. Judo sporunu gençlere tavsiye eden başkan Huysuz, spor yapan insanların daha başarılı olduklarını söyledi.