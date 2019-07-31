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İSU emeklisi evinde ölü bulundu

İzmit Yenidoğan Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan İSU emeklisi yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
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İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak adresindeki evinde tek başına yaşayan İSU emeklisi 58 yaşındaki Kasım Öziş’ten bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiklerinde kendisini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Öziş’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kasım Öziş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öziş’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülürken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacak. 3 çocuk babası olan Kasım Öziş’in cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Merkez Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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