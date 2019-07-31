Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Temmuz ayı meclis toplantısı Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına konuk konuşmacısı Prometeon Türkiye Fabrikası Direktörü Bahadır Özer katıldı. Mecliste 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

YATIRIMLARLA BÜYÜYORUZ

Mecliste Pirelli’nin tarihini anlatan konuk konuşmacı Prometeon Türkiye Fabrikası Direktörü Bahadır Özer, “Biz Prometeon olarak kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalar olan ticari araçların lastiklerini üretiyoruz. Pirelli 1.1 Milyar Liralık bir ciroya sahip bir şirket. Yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. 7 bin çalışanımız var. 1962’de İzmit’te ilk üretimimize başladık. 1970 yılında otomobil lastikleri üretmeye başladık. 84 yılında kamyon lastiklerini üretmeye başladık” dedi.

YATIRIM MİKTARIMIZ 150 MİLYON DOLAR

Tam çelik lastik üretimine ilk adımımızı attık diyen Özer, “2006’da motor sporları lastiği üretmeye başladık. 2008’de Türk Pirelli Anadolu Lisesi’ni açtık. 2010’da Formula 1 lastiklerini üretmeye başladık. 2016’da da Suv lastikleri üretmeye başladık. 2017’de iki şirkete ayrıldık. Prometeon ve Pirelli olarak iki kola ayrıldık. Biz iz bırakmaya devam edeceğiz. 2018-2020 yatırım miktarımız toplam 150 milyon dolar. Kamyon lastiği yapan fabrikamız hazır” diye konuştu.

KÖSEKÖY’E FİDAN DİKECEĞİZ

Özer, “Çevre bilincini oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Köseköy’de fidan dikeceğiz. Belediye ile görüşmelerimiz sürüyor. Kalite aktivite günleri yapıyoruz. Aile günü etkinliklerimiz oluyor. Basketbol takımımız var. Biz güçlü bir aileyiz. Büyük bir tarihimiz var. Bir müze oluşturacağız. Ekibimize ve Kocaeli halkına teşekkür ediyoruz. Şirketi şirket yapan içindeki insanlardır yoksa o tabelanın çok anlamı yok esasında” dedi.

2019’DA 42 ŞİRKET KAPATILDI

Bahadır Özer’in ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “En büyük ilk 500 firmadan 38’i Kocaeli firması. Tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Kredi kartı faiz oranları düştü, hepimize hayırlı olsun. Parekendecilerin bilinçlendirilmesi için seminer düzenledik. 2019’da 143 şirket kurulup 42 şirket kapatıldı. Yerel esnafımızın her zaman yanındayız. AVM’lerin karşısında değiliz ama yarış eşit şartlarda olmalı” dedi.

882 BİN 373 TL GİDER

Ekonomik durum ile ilgili bilgi verenKOTO Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi İbrahim Şahin, “Haziran ayında 2 milyon 102 bin gelirimiz. 822 bin 373 TL giderimiz olduğu görülmektedir. Toplam 5 milyon 564 bin gelir bütçemizin yüzde 40,32’sini, toplam 5 milyon 47 bin TL gider bütçemizin yüzde 36,57’sini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

BİZLER ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan KOTO Meclis Üyesi Eray Bodur, “Düğün salonlarıyla anlaşılmasına tepki vermiştim. Biz hiçbir protokole karşı değiliz. Kent insanına katkı sağlayacak her protokolün yanındayız. Her geçen gün ticaret zorlaşmakta, esnaf sıkıntı yaşamakta, vatandaşın alım gücü düşmekte. Bizler çözüm arayışı içerisindeyiz. Fakat belediye iştiraklerinin artan ticari faaliyetleri çözüme zarar veriyor” dedi.

BELEDİYE ELİYLE TİCARETE KARŞIYIZ

Bodur, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mannesman’ın olduğu yere kongre salonu yaptı. Altında 2 tane düğün salonu var. Yaklaşık 14 tane düğün salonu var. Fuardaki düğün salonları kepenk kapattı. Biz belediye eliyle ticaret yapılmasına karşıyız. Düğün salonları anlamında haksız rekabet söz konusu. Yatırımlar özel sektöre ihale edilmeli” dedi.

EKMEKLE KİMSE SİYASET YAPMASIN

KOTO Meclis Üyesi Oktay Altan, “Faruk bey fırıncılarla alakalı olarak sosyal medyada söylemlerde bulunuyor. Halk ekmekle alakalı büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Faruk bey siyaset yapıyor. Bugün biz tüm belediye başkanlarına ekmeği siyasete alet etmeyin dedik. Halk ekmek olacak. Büyükşehirden protokol geçti. Esnafımızın ekmeğiyle kimse siyaset yapmasın” dedi.

KIVIRMADAN SÖZLERİNİ YERİNE GETİRSİNLER

Altan’a cevap veren KOTO Meclis Üyesi Faruk Bostan ise, “Halk ekmek konusu sosyal belediyecilik konusudur. Ben fırıncıların yanındayım. Halk ekmek işini fırıncılara yıkıp üyelerimizi mağdur edecekler. Bizim üyelerimize bu iş ihale edilmesin. Üyelerimiz zaten zor ayakta duruyor. Maddi yükü üyelerimize yüklemeyin. Halk ekmek sözü verdiler şimdi kimse kıvırmasın ve sözlerini yerine getirsinler” diye konuştu.

KAPALI BİR KUTU BU KONU

Bostan, “Kandıra OSB ile alakalı sıkıntılarımızı gündeme getirmiştik. Kandıra Belediye Başkanı ve Valimizle görüştük. Orada bir hata vardı. Orada bu odanın üyelerinin haklarının yendiğini belirtmiştik. Şimdi oradaki iş durduruldu. İhale süreci başlatıldı. Şartname hazırlanıp, bize bildirilecekti. Şartname bize ulaşmadı, kimlerin ihaleye sokulacağını bilmiyoruz. Kapalı bir kutu bu konu” açıklamalarında bulundu.

VURULSAK DA HAKLARI KORUYACAĞIZ

Benim bu konudan menfaat beklentim yok diyen Bostan, “Hakkımda hakaretler yapılıyor. Bu üyeler Faruk Bostan’ın üyesi mi neden burada kimse konuşmuyor. Vali beyle konuştuğumuzda benim olduğum yerde haksızlık olmaz dedi. Sanayi odası başkanı görüşme talebimizi bile kabul etmiyor. Biz sokak ortasında vurulsak da üyelerimizin haklarını koruyacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER