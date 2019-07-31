2019’da 42 şirket kapandı!

KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki toplantısında kapanan ve kurulan şirketler ele alındı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, “En büyük ilk 500 firmadan 38’i Kocaeli firması. Tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Kredi kartı faiz oranları düştü, hepimize hayırlı olsun. Parekendecilerin bilinçlendirilmesi için seminer düzenledik. 2019’da 143 şirket kurulup 42 şirket kapatıldı. Yerel esnafımızın her zaman yanındayız. AVM’lerin karşısında değiliz ama yarış eşit şartlarda olmalı” dedi.