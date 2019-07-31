KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki toplantısında kapanan ve kurulan şirketler ele alındı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, “En büyük ilk 500 firmadan 38’i Kocaeli firması. Tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Kredi kartı faiz oranları düştü, hepimize hayırlı olsun. Parekendecilerin bilinçlendirilmesi için seminer düzenledik. 2019’da 143 şirket kurulup 42 şirket kapatıldı. Yerel esnafımızın her zaman yanındayız. AVM’lerin karşısında değiliz ama yarış eşit şartlarda olmalı” dedi.
Bugün 13:04 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:27 TSİ
2019’da 42 şirket kapandı!
KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki toplantısında kapanan ve kurulan şirketler ele alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz