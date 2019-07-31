KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki konuğu Prometeon Fabrikası Türkiye Direktörü Bahadır Özer oldu. Özer’e KOTO Meclis Üyesi Yaşar Can, Pirelli Fabrikası Kocaelispor’a sponsor olmayı düşünür mü? diye sordu. Özer ise konu ile ilgili olarak, “Pirelli İnter dışında hiçbir takıma sponsor olmuyor. Pirelli ismini kullandırtmıyor. Prometeon olabilir. Bunu çalışırız. Neden olmasın.” açıklamasında bulundu.