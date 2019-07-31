KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki konuğu Prometeon Fabrikası Türkiye Direktörü Bahadır Özer oldu. Özer’e KOTO Meclis Üyesi Yaşar Can, Pirelli Fabrikası Kocaelispor’a sponsor olmayı düşünür mü? diye sordu. Özer ise konu ile ilgili olarak, “Pirelli İnter dışında hiçbir takıma sponsor olmuyor. Pirelli ismini kullandırtmıyor. Prometeon olabilir. Bunu çalışırız. Neden olmasın.” açıklamasında bulundu.
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Pirelli, Kocaelispor'a sponsor olur mu?
KOTO Temmuz ayı meclis toplantısının bu ayki konuğu Prometeon Pirelli Fabrikası Türkiye Direktörü Bahadır Özer oldu. Özer’e KOTO Meclis Üyesi Yaşar Can, Pirelli Fabrikası Kocaelispor’a sponsor olmayı düşünür mü? diye sordu. İşte Özer'in cevabı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz