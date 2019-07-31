Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Mısra Sokak adresinde ikamet eden Aliye Tokdemir’in eşi 5 çocuk babası, 12 torun sahibi olan çiftçi Mustafa Kemal Tokdemir (100) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çevresinde çok sevilen simalardan olan Tokdemir’in acı haberini duyan yakınları üzüntüye boğuldu. Mustafa Kemal Tokdemir’in cenazesi Kayıplar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayıplar Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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100 yaşındaki Mustafa Kemal dede yaşamını yitirdi
İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden 100 yaşındaki Mustafa Kemal Tokdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz