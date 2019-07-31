Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Mısra Sokak adresinde ikamet eden Aliye Tokdemir’in eşi 5 çocuk babası, 12 torun sahibi olan çiftçi Mustafa Kemal Tokdemir (100) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çevresinde çok sevilen simalardan olan Tokdemir’in acı haberini duyan yakınları üzüntüye boğuldu. Mustafa Kemal Tokdemir’in cenazesi Kayıplar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayıplar Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN