Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:01 TSİ- Gündem G: Bugün 14:02 TSİ

Atlı Eğitim Merkezi ile hayvan sevgisi aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi, farklı yaşlarda çocuk ve gençleri atlarla buluşturuyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi’nde çocuklar atlar ile buluşup onları tanıma fırsatı yakalıyor. Gençler Atlı Eğitim Merkezi’nde Midilli, Shetland ve Haflinger cinsi atlara binerek unutulmaz anlar yaşıyor.

ÖZEL MİMARİ İLE İNŞA EDİLMİŞ

Özel bir mimari ile inşa edilmiş Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi'nde minik öğrenciler, Midilli ve Shetland cinsi atlara, yaşça büyük öğrenciler de Haflinger cinsi atlara biniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde biniş eğitimi alan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrencilere atlar hakkında genel bilgiler verilerek onların bakımı, beslenmesi ve davranışları konularında teknik detayları anlatılıyor.

BİLGİEVLERİ VE SPOR OKULLARI

Büyükşehir Belediyesi Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi’nde, Bilgievleri ve Ücretsiz Spor Okulları öğrencileri, kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelen çocuk ve gençler de eğitim alabiliyor. Meraklı gençlerin ilgi odağı olan Atlı Eğitim Merkezi, Derince Çınarlıdere mevkiinde hizmet veriyor.  

TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR MERKEZ

Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi, tam teşekküllü bir merkez olarak hizmet verirken, Kocaelililere günlük hayatlarından uzaklaşarak atları eğlenceli ve bilgilendirici şekilde tanıma fırsatı sunuyor. Atlı Eğitim Merkezi, özellikle at sevgisini aşılamak için hizmet veriyor. Merkezde 1000 metrekare açık atlı eğitim alanı, 350 metrekare kapalı alan bulunuyor. Geniş ve bakımlı 8 at evinin bulunduğu kapalı alanda seyis odası, malzeme temizleme odası, atların yiyeceklerinin bulunduğu depo, at malzeme odası gibi çok kullanışlı bölümler mevcut.

Bugün 14:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Kandıra sahillerinden 10 kamyon yosun toplandı mask
Kandıra sahillerinden 10 kamyon yosun toplandı
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Marketteki sapık aranıyor! mask
Marketteki sapık aranıyor!
Vatandaş simit zammından memnun değil "Çay, simit, peynir lüks oldu" mask
Vatandaş simit zammından memnun değil "Çay, simit, peynir lüks oldu"
Başiskeleli genç, kazada yaşamını yitirdi mask
Başiskeleli genç, kazada yaşamını yitirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL