KO-MEK, 15’inci yılını kutluyor

15 yıl önce eğitim serüvenine başlayan KO-MEK, bugüne kadar 71 bin 488 kişiye farklı branşlarda hizmet verdi. Eğitim hayatına 12 kurs merkezi ile başlayan Halk Üniversitesi, her yıl artan ilgi nedeniyle kurs merkezi sayısını 42’ye yükseltti. Vatandaşlar ücretsiz ve kaliteli eğitimin önemini gördükçe bu kurslara olan ilgi artarak devam etti. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 eğitim döneminde KO-MEK 221 branşıyla 71 bin 433 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi. Bu dönem içinde özellikle istihdam branşlarına vatandaşlardan yoğun ilgi oldu. KO-MEK’te Arıcılıktan, Kaynakçılığa, Sıhhi Tesisatçılıktan, Havuz Suyu Operatörlüğüne kadar 134 doğrudan ve dolaylı istihdam branşında vatandaşlara meslek eğitimi verildi.

BİR YILDA % 17 BÜYÜME

Öte yandan KO-MEK geçtiğimiz iki eğitim döneminde büyüme hızını da rakamlarla ortaya koydu, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde sanat ve eğitim kurslarından 61.175 kişi eğitim aldı. Bu eğitim döneminde ise söz konusu sayı artarak 71 bin 433’e ulaştı. Bu kapsamda KO-MEK’ten eğitim alan kişi sayısında yaklaşık yüzde 17’lik bir artış gözlendi.

İSTİHDAM POLİTİKASI

Sanat eğitimleriyle vatandaşlara aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi hizmeti veren KO-MEK, mesleki branşlarıyla ülkenin istihdam politikasına can verdi. İstihdam branşlarından mezun olan çok sayıda vatandaş ya kendi işini kurdu ya da aldığı eğitimin kalitesindeki “vasıflı eleman” etiketi ile iş bulmanın ayrıcalığını yaşadı.

VEFASI, HURMASI, BOHÇASI

Bunlara ek olarak KO-MEK’te üretilen KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması projeleri; bir olmanın, birlik olmanın anlamını taçlandırarak, gönül belediyeciliğinin yıldızı haline geldi. Vefasını hamleye dönüştüren, kızlarını çeyizsiz bırakmayan KO-MEK, Ramazan aylarında ihtiyaç sahipleriyle olan dayanışmasını ise KO-MEK hurması projesiyle bütünleştirdi.

YENİ DÖNEM EYLÜL

Halk Üniversitesi vatandaşların ilgisiyle yeni eğitim döneminde de aynı kararlılıkla yoluna devam edecek. KO-MEK’te yeni eğitim dönemi Eylül ayı itibariyle yine 42 kurs merkezinde ve 361 branşla başlayacak. Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in www.komek.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.