Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:01 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:03 TSİ

KO-MEK, 15’inci yılını kutluyor

15. eğitim yılını kutlayan KO-MEK, bu eğitim yılında 71 bin 433 kişiye, birbirinden farklı branşlarıyla hizmet verdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

15 yıl önce eğitim serüvenine başlayan KO-MEK, bugüne kadar 71 bin 488 kişiye farklı branşlarda hizmet verdi. Eğitim hayatına 12 kurs merkezi ile başlayan Halk Üniversitesi, her yıl artan ilgi nedeniyle kurs merkezi sayısını 42’ye yükseltti. Vatandaşlar ücretsiz ve kaliteli eğitimin önemini gördükçe bu kurslara olan ilgi artarak devam etti. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 eğitim döneminde KO-MEK 221 branşıyla 71 bin 433 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi. Bu dönem içinde özellikle istihdam branşlarına vatandaşlardan yoğun ilgi oldu. KO-MEK’te Arıcılıktan, Kaynakçılığa, Sıhhi Tesisatçılıktan, Havuz Suyu Operatörlüğüne kadar 134 doğrudan ve dolaylı istihdam branşında vatandaşlara meslek eğitimi verildi.

BİR YILDA % 17 BÜYÜME

Öte yandan KO-MEK geçtiğimiz iki eğitim döneminde büyüme hızını da rakamlarla ortaya koydu, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde sanat ve eğitim kurslarından 61.175 kişi eğitim aldı. Bu eğitim döneminde ise söz konusu sayı artarak 71 bin 433’e ulaştı. Bu kapsamda KO-MEK’ten eğitim alan kişi sayısında yaklaşık yüzde 17’lik bir artış gözlendi.

İSTİHDAM POLİTİKASI

Sanat eğitimleriyle vatandaşlara aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi hizmeti veren KO-MEK, mesleki branşlarıyla ülkenin istihdam politikasına can verdi. İstihdam branşlarından mezun olan çok sayıda vatandaş ya kendi işini kurdu ya da aldığı eğitimin kalitesindeki “vasıflı eleman” etiketi ile iş bulmanın ayrıcalığını yaşadı.

VEFASI, HURMASI, BOHÇASI

Bunlara ek olarak KO-MEK’te üretilen KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması projeleri;  bir olmanın, birlik olmanın anlamını taçlandırarak, gönül belediyeciliğinin yıldızı haline geldi. Vefasını hamleye dönüştüren, kızlarını çeyizsiz bırakmayan KO-MEK, Ramazan aylarında ihtiyaç sahipleriyle olan dayanışmasını ise KO-MEK hurması projesiyle bütünleştirdi.

YENİ DÖNEM EYLÜL

Halk Üniversitesi vatandaşların ilgisiyle yeni eğitim döneminde de aynı kararlılıkla yoluna devam edecek. KO-MEK’te yeni eğitim dönemi Eylül ayı itibariyle yine 42 kurs merkezinde ve 361 branşla başlayacak. Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in www.komek.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Bugün 14:01 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
BİLNET’ten YKS’de müthiş başarı: İlk yılında Kocaeli birincisi çıkardı mask
BİLNET’ten YKS’de müthiş başarı: İlk yılında Kocaeli birincisi çıkardı
Türkiye’ye örnek proje için imzalar atıldı mask
Türkiye’ye örnek proje için imzalar atıldı
Başarı gençlerden tatil Büyükşehir’den! mask
Başarı gençlerden tatil Büyükşehir’den!
Gölcüklü diş hekiminden Polonya’da bildiri sunumu mask
Gölcüklü diş hekiminden Polonya’da bildiri sunumu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL