Yaz Okulunda Drama Eğitimleri

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz Yaz Okulu’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Yaz okulu bünyesinde açılan ve çocukların hayal gücünü geliştiren eğitimlerin verildiği Drama kursunda öğrenciler hem eğleniyor hem de kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerilerini geliştiriyor.
KOLAY İLETİŞİM
İçlerindeki sanat yeteneklerini keşfetme imkânı bulan drama kursu öğrencileri, daha kolay iletişim kurabilen ve daha rahat sorun çözebilen birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğaçlama yeteneğini geliştiren drama kursu öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e kendilerine bu imkanı tanıdığı için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz