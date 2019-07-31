İHH Kocaeli İnsan Yardım Derneği, yetim çocuklara yönelik olarak düzenlediği faaliyetler kapsamında 6 yetim çocuğu sünnet ettirdi. Dernek binasında bir araya gelen araçlar ile şehir turuna çıkarak etkinliğin yapıldığı salona kadar sünnet konvoyu tertip edildi. Konvoyun akabinde Ayışığı salonunda bir araya gelen katılımcılar, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran takımının ve İzmit İmam Hatip Lisesi grubunun sahne gösterilerini ve Hacivat-Karagöz oyununu izledi.
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İHH Kocaeli’den yetim sünnet şenliği
İHH Kocaeli İnsan Yardım Derneği, yetim çocuklara yönelik olarak düzenlediği faaliyetler kapsamında 6 yetim çocuğu sünnet ettirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz