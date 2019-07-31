Demet ile Enes nişanlandı

Körfez İlçe Emniyeti Müdürlüğü’nden emekli Necmettin Uçar ile Hayriye Uçar'ın biricik kızları Özel Körfez Uğur Ak Merkezi Kurucusu Demet Uçar ile Perihan-Tahsin Battal çiftinin yakışıklı oğulları Kıdemli Astsubay Enes Battal, düzenlenen törenle nişanlandılar. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan Demet ile Enesi'ni nişan yüzüklerini İzmit Güvenlik Şube Müdürü ve Körfez Emniyet eski Müdürü Coşkun Opak taktı.
DANS ETTİLER
Nişan törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Katılımın yoğun olduğu nişan programının ilk dansını Demet ile Enes gerçekleştirdi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri; diğer katılımcılarda pistte yalnız bırakmadı. Uçar ailesi, gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Demet ile Enes, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirterek, düğün hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz