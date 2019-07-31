Niğdelilerden yaz kahvaltısı

Gölcük Niğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Özcan ve dernek yöneticileri Gölcük’te hizmet veren yerel basın mensuplarını dernek binasında yaz kahvaltısında ağırladı. Yaz kahvaltısına Dernek Başkanı Yaşar Özcan, 2.Başkan Cemil Çakmak, dernek üyelerinden Kadir Akşit, Refik Çakmak ve basın mensupları katıldı.

BASINA TEŞEKKÜR

Dernek Başkanı Yaşar Özcan, “Derneğimiz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz başta olmak üzere diğer hemşerilerimizle birlik beraberlik içerisinde yaşamaktan son derece mutluyuz. Bu birlikteliğimizi ilçemiz bazında ön plana çıkartan ve her daim herkesin sesini duyurmaya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza da bu vesile ile tertip etmiş olduğumuz yaz kahvaltısıyla teşekkürlerimizi sunmak istedik. Onun için böyle bir kahvaltıyı gerçekleştirdik” dedi.