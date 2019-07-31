Niğdelilerden yaz kahvaltısı

Gölcük Niğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Özcan ve dernek yöneticileri Gölcük’te hizmet veren yerel basın mensuplarını dernek binasında yaz kahvaltısında ağırladı. Yaz kahvaltısına Dernek Başkanı Yaşar Özcan, 2.Başkan Cemil Çakmak, dernek üyelerinden Kadir Akşit, Refik Çakmak ve basın mensupları katıldı.
BASINA TEŞEKKÜR
Dernek Başkanı Yaşar Özcan, “Derneğimiz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz başta olmak üzere diğer hemşerilerimizle birlik beraberlik içerisinde yaşamaktan son derece mutluyuz. Bu birlikteliğimizi ilçemiz bazında ön plana çıkartan ve her daim herkesin sesini duyurmaya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza da bu vesile ile tertip etmiş olduğumuz yaz kahvaltısıyla teşekkürlerimizi sunmak istedik. Onun için böyle bir kahvaltıyı gerçekleştirdik” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz