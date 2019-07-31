Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden Nurdoğan Tuncel, Abuzer Sonğur ve Mustafa Kar Acısu Mahallesi’nde engelli aracıyla yolda kalan Mustafa Bulut’a yardım ettiler. Engelli aracıyla seyahat eden Bulut, aracının yolda kalmasıyla zor duruma düştü. Devriye gezerken seyir halinde iken Bulut’un kaldığı zor durumu fark eden zabıta ekibi hemen müdahale etti. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli aracıyla yolda kalan Mustafa Bulut’a hemen yardım ederek arızalı aracı, zabıta pikabına yüklediler. Zabıta ekipleri arızalı engelli aracını en yakın tamirhaneye götürdüler.
Bugün 14:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
Kartepe zabıtası mutlu etti
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden Nurdoğan Tuncel, Abuzer Sonğur ve Mustafa Kar Acısu Mahallesi’nde engelli aracıyla yolda kalan Mustafa Bulut’a yardım ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz