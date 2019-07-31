Kartepe zabıtası mutlu etti

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden Nurdoğan Tuncel, Abuzer Sonğur ve Mustafa Kar Acısu Mahallesi’nde engelli aracıyla yolda kalan Mustafa Bulut’a yardım ettiler. Engelli aracıyla seyahat eden Bulut, aracının yolda kalmasıyla zor duruma düştü. Devriye gezerken seyir halinde iken Bulut’un kaldığı zor durumu fark eden zabıta ekibi hemen müdahale etti. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli aracıyla yolda kalan Mustafa Bulut’a hemen yardım ederek arızalı aracı, zabıta pikabına yüklediler. Zabıta ekipleri arızalı engelli aracını en yakın tamirhaneye götürdüler.