Mayra’da yeni kampanya

Yıllardır kuaförlük ve güzellik alanında hizmet veren Fahriye Kahraman'ın sahibi olduğu Mayra Bayan Kuaförü ve Güzellik Salonu, Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Marmara Caddesi No:24/A Daire:1 60 Evler'de hizmet vermeye devam ediyor. Kadınlara yönelik her türlü kişisel bakım uygulamalarının yapıldığı MAYRA Kuaför ve Güzellik Salonu, seçkin ve elit müşterilerin tercih ettiği adreslerin başında yer alıyor.

YENİ KAMPANYA

Uzman kadrosuyla hizmet veren MAYRA Kuaförlük ve Güzellik Salonu'nda; güzellik adına her türlü hizmet veriliyor. Yeni yere özel yeni kampanyalar düzenlediğini belirten MAYRA Kuaför ve Güzellik Salonu'nun Sahibi Fahriye Kahraman, "Yeni yerimizin açılışına özel, özel indirimler uyguluyoruz. Ayrıca cilt bakım hizmetlerini geçici bir süreliğine ücretsiz yapıyoruz." dedi.