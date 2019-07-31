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Bugün 14:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:16 TSİ

Özdilek’ten büyük yaz indirimi!

Dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Özdilek departman mağazaları, büyük yaz indirimiyle modayı uygun fiyatlarla herkes için ulaşılabilir hale getiriyor.
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Tüm giyim alışverişlerini tek adreste tamamlamak isteyenlerin ortak noktası Özdilek, her tarza uygun kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyiminden aksesuara kadar 7’den 70’e herkes için ürünler sunuyor. Bugünden itibaren başlayacak büyük yaz indirimiyle Özdilek, yaz alışverişini henüz tamamlamayanlar için olabilecek en kaliteli seçenekleri bir araya getiriyor.

HERKESİN ADRESİ

Birbirinden farklı markaların birbirinden şık ürünlerini yüzde elli ve yüzde elliye varan indirim fırsatlarıyla kullanıcılarıyla buluşturan Özdilek departman mağazaları, herkesin adresi olmaya devam ediyor. Özdilek, kaliteli şıklığı uygun fiyata temin etmek isteyen herkesi büyük yaz indiriminden yararlanmaları için departman mağazalarına ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’a bekliyor.

Bugün 14:14 TSİ - Ekonomi

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