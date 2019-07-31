Kordsa’dan anlamlı kampanya

Kordsa’nın “Yaşamdan İlham Alıyoruz, Yaşamı Güçlendiriyoruz” sloganıyla 2019 Ocak ayında başlattığı kampanyasının ikinci ayağına Kordsa çalışanlarının gerçek yaşam öyküleri ilham oldu. Kordsa’nın, güçlendirme yolculuğundaki ilhamını yaşamdaki en mutlu, huzurlu, güvenli anlardan aldığı vurgulanan kampanyanın ikinci aşamasında çalışanlar kendi ilham kaynaklarını anlattı.

MUTLU VE HUZURLU ANLAR

Yaşamdaki mutlu anları korumak ve zenginleştirmek için teknolojiler üreten Kordsa, Ocak 2019’da “Yaşamdan İlham Alıyoruz, Yaşamı Güçlendiriyoruz” kampanyasını başlattı. Kampanyanın ilk aşamasında Kordsa’nın yaşamdan aldığı ilhamla var olduğu iş kollarını nasıl güçlendirdiği; böylece yaşamdaki mutlu ve huzurlu anları nasıl daha kalıcı kıldığı anlatılıyordu.

GERÇEK HAYAT KİKAYELERİ

Kampanyanın ikinci ayağında ise Kordsa çalışanlarının gerçek hikayelerini aktardıkları videolar derlendi. Bu videolarda çalışanlar kendi hobilerini, huzur buldukları anları, tazelendiklerini hissettikleri aktiviteleri yani kısacası en mutlu oldukları ve ilham aldıkları anları anlatırken, bu anlardan aldıkları ilhamı Kordsa’daki çalışmalarına nasıl yansıttıklarını aktardılar.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Videolar arasında, bisikletle yeni yerler keşfetmeyi seven bir çalışanın hafiflik ve dayanıklılığın önemini deneyimlemesi ve Kordsa’da kompozit teknolojileri geliştirirken bu deneyiminden nasıl güç aldığına; doğayı ve kamp yapmayı seven bir diğer çalışanın doğanın eşsizliğinden ilham alarak Kordsa’nın lastik güçlendirme teknolojilerinde sağlamlığı ön plana koymasına; yelken tutkunu bir başka Kordsa çalışanının yelken sayesinde açık denizlerde yol alırken takım çalışması ruhunu işine yansıtabilmesine kadar farklı bakış açılarına ve hikayelere yer veriliyor. Gerçek hikayelerden bazılarına kampanya iletişiminde yer verilirken, hikayelerin videolarının tamamı kampanyaya özel hazırlanan web paylaşılmaya devam ediyor.