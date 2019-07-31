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Çanakçı: Toprağımızı verimli kullanmamız önemli

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, ilçede verimli toprakların bulunduğu ve bu toprakların doğru kullanımı ile tarımsal anlamda ürün alımının artmasına imkan sağlayacağını söyledi.
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Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, mahsulü artırmak için yeni çalışmalar, yapılması gerektiğini söyledi.  Çanakçı, Gölcük’te tarımsal anlamda verimli toprakların bol olduğunu ve bu topraklardan, doğru kullanım ile güçlü bir verim elde edilebileceğini ifade etti. Başkan Çanakçı, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada “Gölcük’te tarım faaliyetleri, ilçe merkezinde çok fazla olmasa da İhsaniye gibi noktalarda ve tepelerdeki ormanlık alanlarda yapılabiliyor. Gölcük genelinde elma, az da olsa fındık, kiraz gibi meyveler yetişebiliyor. Yine eskiden çavuş üzümü de yetişiyor ve ürün alınabiliyordu” dedi.

‘VERİMLİ BİR COĞRAFYADAYIZ’

Sözlerine devam eden Başkan Çanakçı, “Gölcük’te birden fazla meyvenin ve sebzenin yetişebildiğini görmekteyiz. Dağlardaki kestane ağaçları da ürün veriyor ve ilçemizin kestanesini toplayabiliyoruz. Baktığımız zaman Gölcük gerçekten verimli bir coğrafyada bulunuyor ve bizler de birer vatandaş olarak ilçemizin bu nimetinden doğru anlamda faydalanmalıyız. Toprağımızı zamanında ekmeli, ürünlerimizi zamanında almalıyız. Böylelikle tarımın ilçemize olan katkısını her geçen gün daha da arttırabilir, ürün bolluğunu yaşayabiliriz” dedi.

VERİMLİ KULLANMAK

Başkan Çanakçı, “Gölcük’te yetişen her meyve ve sebzenin pazarlarımızda yer alması, hem çiftçimiz hem de halkımız açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Pazardaki sebze ve meyve fiyatlarının düşüşünde, Gölcük’te yetişen ürünlerin bulunması da elbette katkı sağlıyor. Tarıma uygun olan toprakların imara açılmadan, sadece ürün yetiştirmek amacıyla kullanılması, fındığımızın, üzümümüzün, kirazımızın, elmamızın yeterli miktarda üretilerek halka sunulmasında, tarım istihdamının artmasında büyük yeri var. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz şart” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:15 TSİ - Ekonomi

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