Gayrimenkule de barış yolu açıldı

Yurtdışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Düzenlemeye göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek.

ARACI KURUMLAR

Tebliğe göre, varlık barışına ilişkin bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcilerce yapılabilecek. Bu varlıklar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.