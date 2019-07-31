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Yenidoğan'da parsel ve adaların kamulaştırma kararı iptal!

İzmit Belediyesi Encümeni, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığı’nda toplandı.
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İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında toplanan İzmit Belediye encümende İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bulunduğu 15 madde karara bağlandı.

KOCAELİSPOR ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Encümende, Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi 4832 ada 5 nolu parseldeki açık spor tesisinin Kocaelispor Kulübü’ne ücretsiz tahsis edilmesi kapsamında kira sözleşmesi usulen feshedildi. Şirintepe Mahallesi Kocatepe Sokak 3547 ada 4 nolu parsel yolda kalan ağaçların kaldırılması gerekirken Fen İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde parsel maliklerinin adlarına ödemenin (2 Bin 712 TL’lik ağaç) yapılması kararlaştırıldı. Kaboğlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta da açılacak imar yolu sebebiyle yol üzerinde kalan 4 ağacın bedelinin (2 Bin 213 TL) parsel hissedarlarına hisseleri bedelince ödenmesi kararlaştırıldı.

KAMULAŞTIRMA GERİ ÇEKİLDİ

Dağköy Mahallesi’nde Hacer Sarı’ya ait 104 ada 4 nolu parselin ifrazı onaylandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün dört gündem maddesi ise şöyle: Yenidoğan Mahallesi 3923 ada 2-6 ve 8 nolu parsellerin ve üzerindeki yapılan kamulaştırma kararının iptaline karar verildi. Söz konusu maddede parsel malikleriyle uzlaşma sağlanmadığı için uzlaşma davası açılmıştı. Kocaeli 2. İdare mahkemesinin kararına göre yapıların tehlike arz ettiğinden kamulaştırmaya uygun olmadığı tespit edildi.

DENETİMLER KAPSAMINDA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yaptığı denetimler kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak no 19 adresinde büyükbaş hayvan besleyen Hüseyin Güler’in çevresini rahatsız ettiği tespit edildi. Güler’den 350 TL para tahsil edilmesine karar verildi.   Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün encümende karara bağlanan evrakları ise şöyle: Polis tutanaklarına göre Tepecik Mahallesi acısı Sokak’ta bulunan Talpa Kültür Sanat Kafe unvanlı işyerine yapılan denetimde alkollü içecek sunumu yapıldığı gerekçesiyle Bin 822 TL, Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’ta bulunan Dostlar Kıraathanesi unvanlı işyerine alkollü içecek satışı yapıldığı gerekçesiyle Bin 822 TL ceza tutarı belirlendi.

KAÇAK YAPILARA GEÇİT YOK

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün encümene sunduğu evraklarda Alikahya Atatürk Mahallesi Sandal Sokak No 3 132 ada 8 nolu parseldeki kaçak yapının yıkımına karar verildi. Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı no 98 adresinde Erhan Oğuz tarafından yapılan proje dışı imalata Bin 162 TL, Karadenizliler Mahallesi 184 ada 9 nolu parseldeki kaçak inşaata Bin 718 TL cezai tutar belirlendi. . Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Sıracettin İbrahim Ağaoğlu tarafından yapılan kaçak inşaata yapı kayıt belgesi alınması sebebiyle mühür ve para cezasının iptaline karar verildi.

KALDIRIM DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Alikahya Merkez Mahallesi 8273 nolu parselde Tuncay Yılmaz tarafından yapılan kaçak inşaat yapı kayıt belgesi aldığı için mühür tutanağının iptali onaylandı. Sanayi Mahallesi 1870 ada 50 nolu parselde Orhan Gedik tarafından yapılan proje dışı imalat, ruhsata bağlanamadığı için yıkım kararı alındı. Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:  20 adresinde bulunan,  kaldırım işgali yaptığı tespit edilen Pişkin Simit unvanlı iş yerine yapılan uyarılar sonrası 320 TL para cezası uygulanmasına ve işgalin kaldırılmasına karar verildi.

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