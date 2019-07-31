Belgesi olmayan 'çekçekçi' çalışamayacak

Körfez Belediyesi'nce Körfez Kaymakamlığı ile ortak yürütülecek proje kapsamında, 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcıları, kayıt altına alınacak. İlçe genelindeki huzur ve güvenliğin korunması, özellikle hırsızlık başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilecek proje kapsamında 'çekçekçi'ler, 08.00- 20.00 saatlerinde, kendilerine izin verilen bölgede çalışacak. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurarak, izin alması gereken 'çekçekçi'ler, kayıt altına alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirilecek. İzin belgesi verilen 'çekçekçi'lere, üzerinde faaliyet bölgesinin yazılı olduğu yaka kartları ve çalışma yelekleri verilecek. Yelek üzerinde de numaralandırmalar olacak.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Emniyet, jandarma ve zabıta tarafından gerekli kontroller yapılacak, uymayanların izin belgeleri iptal edilecek ve haklarında idari para cezası uygulanacak. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, bölgede hurda alımı gerçekleştiren iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek, konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü'ndeki toplantıya Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci de katıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, "Hurda alımı gerçekleştiren iş yeri sahiplerini de konuyla ilgili bilgilendirdik. İlerleyen günlerde 'çekçekçi'lerle de bir toplantı yapacağız ve kendilerini bilgilendireceğiz. Güvenlik noktasında kaymakamlığımız ile birlikte aldığımız bir karar sonrası çalışma yürütüyoruz" dedi.