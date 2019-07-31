Alınan bilgiye göre Başiskele Mahmutpaşa Mahallesinde bulunan bir sitenin girişine araçla gelen 3 şahıs, kapıda görev başında olan Özel güvenlik görevlilerine, kapıyı açmalarını ve içeride turlayacaklarını söyledi. Güvenlikçilerin kapıyı açmaması üzerine şahıslar 2 özel güvenlik görevlisine küfür ederek saldırmaya kalktı. Bu sırada yaşanan arbedede kapı bariyeri ve güvenlik kulübesi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Başiskele İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri 3 şahsı olay yerinde gözaltına alarak Polis Merkezine götürüldü. 2 özel güvenlik görevlisi arbede sonrası yaralandıkları hastaneden darp raporu aldı. Polis ekiplerince 3 şahsın yapılan alkol testlerinde 2 - 1,5 ve 1,3 promil alkollü oldukları belirlendi. 2 özel güvenlik görevlisi ve site yönetimi şahıslardan şikayetçi olurken polis merkezinde işlemleri tamamlanan S.A. (25), M.K. (37) ve S.Ö. (36) isimli şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 14:52 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:53 TSİ
Özel güvenlikçilere saldıran 3 kişi adliyeye sevk edildi
Başiskele Mahmutpaşa Mahallesinde bulunan bir sitenin girişinde meydana gelen olayda alkol aldıktan sonra özel güvenlik görevlilerine saldırdığı öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz