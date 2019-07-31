Özel güvenlikçilere saldıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre Başiskele Mahmutpaşa Mahallesinde bulunan bir sitenin girişine araçla gelen 3 şahıs, kapıda görev başında olan Özel güvenlik görevlilerine, kapıyı açmalarını ve içeride turlayacaklarını söyledi. Güvenlikçilerin kapıyı açmaması üzerine şahıslar 2 özel güvenlik görevlisine küfür ederek saldırmaya kalktı. Bu sırada yaşanan arbedede kapı bariyeri ve güvenlik kulübesi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Başiskele İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri 3 şahsı olay yerinde gözaltına alarak Polis Merkezine götürüldü. 2 özel güvenlik görevlisi arbede sonrası yaralandıkları hastaneden darp raporu aldı. Polis ekiplerince 3 şahsın yapılan alkol testlerinde 2 - 1,5 ve 1,3 promil alkollü oldukları belirlendi. 2 özel güvenlik görevlisi ve site yönetimi şahıslardan şikayetçi olurken polis merkezinde işlemleri tamamlanan S.A. (25), M.K. (37) ve S.Ö. (36) isimli şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN