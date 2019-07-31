Ateş, "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor." açıklamasında bulundu.
EMİRATES NBD'DE AÇIKLADI
Emirates NBD'den yapılan açıklamada ise Denizbank'ın yüzde 99,85'inin Sberbank'tan alımı işleminin tamamlandığı belirtildi.
14,6 MİLYAR TL'YE SATIN ALDI
Emirates NBD en son Haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasından onay almıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) aynı tarihlerde başvuruyu uygun bulduğunu duyurmuştu. Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 14,6 milyar TL'ye (3,2 milyar dolar) satın almıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz