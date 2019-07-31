Ateş, "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor." açıklamasında bulundu.

EMİRATES NBD'DE AÇIKLADI

Emirates NBD'den yapılan açıklamada ise Denizbank'ın yüzde 99,85'inin Sberbank'tan alımı işleminin tamamlandığı belirtildi.

14,6 MİLYAR TL'YE SATIN ALDI

Emirates NBD en son Haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasından onay almıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) aynı tarihlerde başvuruyu uygun bulduğunu duyurmuştu. Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 14,6 milyar TL'ye (3,2 milyar dolar) satın almıştı.