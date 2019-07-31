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İmamoğlu, Kocaelililerin yakından tanıdığı ismi İBB'ye atadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu enerji sektörünün yakından tanıdığı Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu enerji sektörünün yakından tanıdığı Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi. Kalkanlı, proje ve yatırımdan sorumlu olacak. Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Botaş’la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 senelik deneyimi olan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı. Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.,

Bilindiği üzere daha önce de TÜPRAŞ'ta CEO olarak görev yapan Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreterlik görevine atanmıştı. İmamoğlu'nun bu ataması TÜPRAŞ'tan transfer ettiği 2. atama oldu.

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