Yılmaz: Yasaya aykırı ihale yapıldı

HALKA ZARAR VEREN İŞLER YAPILIYOR

Açıklama yapan Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, “Kentin her noktasında yapılması planlanan işlerle ilgili çalışmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirmekteyiz. Ancak bu tutumumuza rağmen hiçbir görüş alınmadan yapılan çalışmalar neticesinde Gebze’de, Kartepe’ de, Kandıra’da, Karamürsel’ de, İzmit’te kent yararı düşünülmeyen, vatana, tarihe, doğaya ve halka fayda getirmediği gibi zarar veren işler yapılıyor” şeklinde konuştu.

GECE OPERASYONUYLA YIKILDI

Yılmaz, “Kartepe’ de bir gece operasyonu ile eski bir kültür mirası yıkılarak yerle bir edildi. Yapının tescilli olup olmaması önemli değil. Bu yıkımla birlikte yine bir gece yarısı operasyonu ile Yeni Cuma Cami’nin, Yalı Cami’nin, Pembe Köşk’ün veya kentin dört bir yanında yer alan tarihi eserlerin kanun gözetmeden yıkılması mümkün hale gelmiştir. İşlek bir cadde üzerinde yer alan bu yapının yıkımının görmezden gelinmesi akla ve mantığa uymamaktadır” diye konuştu.

BELEDİYELER BİR GİRİŞİMDE BULUNMADI

Karamürsel’de kıyı kanununu hiçe sayan bir yapılaşma ile denizin üzerine temel atılarak bir kafeye teras yapılmış ve işletmeye açılmış diyen Yılmaz, “Halkın kullanımına açık ve ücretsiz olan kıyı, bir ticari faaliyete devredilmiştir. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar her hangi bir girişimde bulunmamıştır. Bu yapımla birlikte de her hangi bir vatandaş her hangi bir sahil kenarında kendine beton temel atarak yer sağlayabilir hale gelmiştir” dedi.

İHALE YASAYA AYKIRIDIR

Gebze’ de, Barış Mahallesi No: 10’da yer alan park alanı, İmar Kanunu’na, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne ve Gebze Belediyesi Plan Notları’na aykırı bir şekilde açık otopark olarak kullanılması amacıyla ihaleye çıkarıldığını söyleyen Yılmaz, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde, encümen kararıyla yapılabilecek tesisler tanımlanmış olup, garaj ve açık otopark bu tanımların içinde yer almamaktadır. Söz konusu yasaya aykırı olarak ilanda “Park çalışmaları başlanana kadar” ifadesi, belki de 15-20 yılı kapsayacak şekilde sonu belirsiz ve muğlak olan bir ifadedir” dedi.

ALİKAHYA’DA KANSER RİSKİ ARTTIRILDI

Cedit Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili konuşan Yılmaz, “Kar odaklı bakış açısı sebebiyle projelendirilen ve kent siluetine darbe vurmaya hazırlanan bir projedir. Kentimizin yüksek binalara değil, güneşi, iklimi gözeten yapılara ve en çok daaktifyeşil alanlara ihtiyacı vardır. Alikahya’da halkın içine çektiği çöp kokusu ve koku engelleyici ilaçların kanser riskini artırdığı gerçeği unutulmamalıdır” dedi.Selin BECER