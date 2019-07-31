Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:35 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:40 TSİ

MHP'den İsmail Yıldırım'a gönderme

AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye ‘iktidar biziz’ mesajı vermişti. MHP’yi kızdıran bu söylemlerden sonra MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’den ve MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’den üstü kapalı gönderme geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

“İKTİDAR BİZİZ, ONLAR İTTİFAK DESTEKÇİSİ”

AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında dün Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye yönelik “MHP iktidar ortağı değil Cumhur İttifakının destekçisi. İktidar biziz arkadaşlar. Davulu biz çalarız, hep beraber oynarız. O partiye emek veren arkadaşlarımızı da kırmamalıyız. Allah kurduğumuz bu birlikteliği İnşallah baki kılar. Bu bir davadır. Karamürsel’de birliğimiz çok kuvvetli. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır. Kimseye AK Partililiğimi tartıştırmam” mesajı MHP’lileri oldukça kızdırdı.

MHP’LİLERDEN ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Yıldırım, MHP’lileri kızdıran bu cümlelerinden sonra MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’den sosyal medya hesaplarından üstü kapalı gönderme geldi. Aydın Ünlü, “Sırf dünya dönüyor diye, ona eşlik etmenize hiç gerek yok” ifadelerini kullanırken. Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ise, “Biz O'nun Bu'nun Ne Dediğine Değil Liderimizin Ne Dediğine Bakarız.” ifadelerini yer verdi.

Bugün 15:35 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - bunlar iyi günleriniz. bir gün mhp ile akp nin kavgalarınıda görecez.

Yanıtla . 0Beğen 31 Temmuz 16:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek mask
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek
Babacan'a gidecek ilk milletvekili! mask
Babacan'a gidecek ilk milletvekili!
Ellibeş’ten ülkücülere müjde! mask
Ellibeş’ten ülkücülere müjde!
Süleyman Özkaraaslan istifa etti! mask
Süleyman Özkaraaslan istifa etti!
Büyükakın yeni parti için ne dedi? mask
Büyükakın yeni parti için ne dedi?
Ünlü: Bayramından sonra Ülkücüler kadrolaşacaktır mask
Ünlü: Bayramından sonra Ülkücüler kadrolaşacaktır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL