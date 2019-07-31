MHP'den İsmail Yıldırım'a gönderme

“İKTİDAR BİZİZ, ONLAR İTTİFAK DESTEKÇİSİ”
AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında dün Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye yönelik “MHP iktidar ortağı değil Cumhur İttifakının destekçisi. İktidar biziz arkadaşlar. Davulu biz çalarız, hep beraber oynarız. O partiye emek veren arkadaşlarımızı da kırmamalıyız. Allah kurduğumuz bu birlikteliği İnşallah baki kılar. Bu bir davadır. Karamürsel’de birliğimiz çok kuvvetli. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır. Kimseye AK Partililiğimi tartıştırmam” mesajı MHP’lileri oldukça kızdırdı.
MHP’LİLERDEN ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Yıldırım, MHP’lileri kızdıran bu cümlelerinden sonra MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’den sosyal medya hesaplarından üstü kapalı gönderme geldi. Aydın Ünlü, “Sırf dünya dönüyor diye, ona eşlik etmenize hiç gerek yok” ifadelerini kullanırken. Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ise, “Biz O'nun Bu'nun Ne Dediğine Değil Liderimizin Ne Dediğine Bakarız.” ifadelerini yer verdi.
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Yorumlar
(1 )
Vatandaş - bunlar iyi günleriniz. bir gün mhp ile akp nin kavgalarınıda görecez.
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