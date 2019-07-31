Ali Güney, İzmit Belediyesi’ne yüklendi

İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi'nde çöplerin konteynıra değil, hemen yanında bulunan alana bırakılmasını sosyal medya hesabından "Şimdi kafamızda iki tane soru işareti var. 1 konteyner nedir? 2 Nasıl kullanılır?" ifadeleriyle paylaşmıştı. İzmit Belediyesi’nin tepki çeken bu paylaşımına bir eleştiri de AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’den geldi.

BECEREMEDİLER HALKI SUÇLADILAR

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, sosyal medya hesabından "Beceremediler ; Belediye çalışanlarını suçladılar. Beceremediler; geçmişi suçladılar. Beceremediler; AK Parti’nin projelerini çaldılar. Ve Beceremediler; halkı suçladılar. Dün meclis üyelerini susturmuşlardı, bugün muhtarı ve halkı susturmaya kalktılar.Zihniyet hep aynı" dedi. Selin BECER