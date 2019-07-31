Sakarya Olgunlar Turnuvası’nda bizimkiler kupalara ambargo koydu

Sakarya’da bu yıl 31’ncisi düzenlenen Gazi Metal Olgunlar Futbol Turnuvası’nda “Olgunlar” kategorisinin şampiyonu, Kocaeli Master futbolcularının forma giydiği Sakarya Bahçeşehir Koleji oldu. Finalde Uzman Kimya’yı, Serter Keskin’in 3 gol attığı mücadele sonunda 5-2 mağlup eden Bahçeşehir, komşuda şampiyonluğunu ilan etti.

GOL KRALI VE EN İYİ KALECİ DE BİZDEN

Turnuvanın gol kralı 30 golle ilimizde bir döneme damga vurmuş futbolcularından Serter Keskin olurken, en iyi kaleci yine Bahçeşehir Koleji’nden Ramazan Özdamar oldu. Kupalarını Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu’nun elinden alan futbolcular, büyük bir mutluluk yaşarken, turnuvada Yaşlı Olgunlar kategorisinde yine ilimiz sporcularının forma giydiği Remax, bu akşam final maçına çıkacak, Genç Olgunlar Kategorisinde de Çemsan dün akşam yarı final maçı oynayacaktı. Erdem ÖVÜÇ – SAKARYA