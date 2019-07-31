Burunga için seferberlik!..

YÖNETİCİLER YAKINDAN İLGİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Kocaelispor’a tahsis edilen Körfez Burunga Tesisleri’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocaelispor’da Burunga Tesisleri ve Akreditasyon Sorumlusu Volkan Elmaser’in bire bir takip ettiği çalışmalarda yöneticiler Özkar Dönge, Murat Barış ve İsmail Araç, tüm eksikliklerle yakından ilgileniyor.

MASRAFLARI BÜYÜKŞEHİR KARŞILADI

Derince’de yer alan Yalçın Yapı firması, yaklaşık 3 hafta önce başladığı çalışmalarda, tesisteki birçok eksiği tamamladı. Öncelikli olarak çatısı onarılan tesiste, tesisat, boya, badana, kapı ve lavabolardaki sorunlar, kısa süre içerisinde çözüldü. Onarım, bakım ve tesisat ile ilgili masrafların tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Kocaelispor’un iki kadın personeli, Burunga’da tam mesaiyle çalışırken, 3 katlı tesisin üst katının temizliği tamamen bitti ve dün itibarıyla ikinci katın temizliğine geçildi.

YÖNETİM DE İNCELEYECEK

Ek bir kadın personelle daha desteklenecek olan tesise aşçı da getiriliyor. Getirilecek olan aşçı mutfakla ilgili eksiklikleri Elmaser’e iletecek, Elmaser de yönetime listeyi sunacak. 50’şer adet yastık, yorgan ve nevresim takımının siparişleri verilecek ve 3-4 gün içinde yataklar sıfır nevresim takımlarıyla giydirilecek. 8 Ağustos öncesinde, başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetim kurulu üyelerinin de tesisi son bir kez gözden geçireceği, 8 Ağustos itibarıyla tüm eksikliklerin azami şartlarda giderileceği tahmin ediliyor.

ADETA MEZARLIK BIRAKILMIŞ

Adeta milli bir servet olan milyonlarca lira değere sahip tesis talan edilmişti. Her yerin pislik içinde yer aldığı ve çok üzücü görüntülerin yaşandığı tesisin özellikle fitness salonu ve mutfağı içinden çıkılmaz bir haldeydi. Böylesine önemli bir değerin göz göre göre çürümeye bırakılmaması için emek sarf eden görevliler 7-24 çalışıyor.