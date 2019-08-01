14 Temmuz’dan beri Kartepe’de kampta bulunan Kocaelispor bugün toplanıyor. Saat 12.30’da kulüp binası önünde bir araya gelecek olan Yeşil Siyahlılar otele çıkacak ve dinlendikten sonra kampına akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Kocaelispor’un Kartepe kampı 8 Ağustos’ta sona erecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:08 TSİ
Kocaelispor toplanıyor
14 Temmuz’dan beri Kartepe’de kampta bulunan Kocaelispor bugün toplanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz