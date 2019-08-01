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Kocaelispor toplanıyor

14 Temmuz’dan beri Kartepe’de kampta bulunan Kocaelispor bugün toplanıyor.
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14 Temmuz’dan beri Kartepe’de kampta bulunan Kocaelispor bugün toplanıyor. Saat 12.30’da kulüp binası önünde bir araya gelecek olan Yeşil Siyahlılar otele çıkacak ve dinlendikten sonra kampına akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Kocaelispor’un Kartepe kampı 8 Ağustos’ta sona erecek.

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