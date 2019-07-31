İlimizi Elit B Ligi’nde temsil edecek olan ve ilk maçını 18 Ağustos’ta Elazığspor ile sahasında oynayacak olan Kocaelispor U-19 takımı, maçlarını çim sahada oynayacak. Yeşil Siyahlılar maçlar için Vin-San ve Alpaslan Türkeş Stadı’nı federasyona bildirecek. Öte yandan Elit B Ligi başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek.
Bugün 16:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Elit B takımının maçları çimde
İlimizi Elit B Ligi’nde temsil edecek olan ve ilk maçını 18 Ağustos’ta Elazığspor ile sahasında oynayacak olan Kocaelispor U-19 takımı, maçlarını çim sahada oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz