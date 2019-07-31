Elit B takımının maçları çimde

İlimizi Elit B Ligi’nde temsil edecek olan ve ilk maçını 18 Ağustos’ta Elazığspor ile sahasında oynayacak olan Kocaelispor U-19 takımı, maçlarını çim sahada oynayacak. Yeşil Siyahlılar maçlar için Vin-San ve Alpaslan Türkeş Stadı’nı federasyona bildirecek. Öte yandan Elit B Ligi başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek.