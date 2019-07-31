Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Derince ilçede yer alan futbol kulüpleri ile bir araya geldi. Toplantıda, Derince takımlarının ortak isteği antrenman yapabilecekleri bir futbol sahasının gerekli olduğuydu. Kemal Bayraktar toplantıda belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti ve kulüplerin katıldığı kategorilere, sporcu sayılarına ve ligdeki başarı durumlarına göre değerlendirmeler yapılacağını ifade etti.
Bugün 16:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:10 TSİ
Derince’ye acil futbol sahası lazım
Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Derince ilçede yer alan futbol kulüpleri ile bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz