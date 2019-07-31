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Derince’ye acil futbol sahası lazım

Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Derince ilçede yer alan futbol kulüpleri ile bir araya geldi.
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Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Derince ilçede yer alan futbol kulüpleri ile bir araya geldi. Toplantıda, Derince takımlarının ortak isteği antrenman yapabilecekleri bir futbol sahasının gerekli olduğuydu. Kemal Bayraktar toplantıda belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti ve kulüplerin katıldığı kategorilere, sporcu sayılarına ve ligdeki başarı durumlarına göre değerlendirmeler yapılacağını ifade etti.

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