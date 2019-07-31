Batuhan Filiz hedef büyüttü

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün başarılı yüzücülerinden Batuhan Filiz’in de yer aldığı Milli takımımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4x100 bayrak yarışışında üçüncü olmuş ve ilimize büyük bir gurur yaşatmıştı. Batuhan daha önce Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda da iki gümüş madalya kazanmıştı. Yüzme ülke olarak iyi noktalara geldiklerini, çok iyi bir jenerasyon yakalandığını ifade eden rekortmen yüzücü kulübünü ve Ay Yıldızlı bayrağı her kulvarda dalgalandırmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.