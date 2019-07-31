Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün başarılı yüzücülerinden Batuhan Filiz’in de yer aldığı Milli takımımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4x100 bayrak yarışışında üçüncü olmuş ve ilimize büyük bir gurur yaşatmıştı. Batuhan daha önce Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda da iki gümüş madalya kazanmıştı. Yüzme ülke olarak iyi noktalara geldiklerini, çok iyi bir jenerasyon yakalandığını ifade eden rekortmen yüzücü kulübünü ve Ay Yıldızlı bayrağı her kulvarda dalgalandırmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.
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Batuhan Filiz hedef büyüttü
Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün başarılı yüzücülerinden Batuhan Filiz’in de yer aldığı Milli takımımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4x100 bayrak yarışışında üçüncü olmuş ve ilimize büyük bir gurur yaşatmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz