Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:11 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:16 TSİ

AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş

Başiskele’de bulunan bir alışveriş merkezindeki markette, alışveriş yapan genç kadının arkasında mastürbasyon yaparak üzerine boşalan özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin bunu izlediği yabancı bir porno filminden esinlenerek yaptığını söylediği öğrenildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markette eşi V.S. ile birlikte alışveriş yapan H.S. (27) isimli kadın, tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissedince durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte marketin güvenlik kameralarının bulunduğu bölümde görüntüleri inceleyen kadın, tanımadığı bir erkek şahsın arkasından yaklaşıp mastürbasyon yaptığını görünce sinir krizleri geçirerek üzerindeki tişörtü yırttı. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtünü polise teslim etti.

Tişörtlerin üzerine de mastürbasyon yapmış

Genç kadın ve eşinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Marketteki ve AVM’deki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Kartepe’de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T. (26) isimli şahıs olduğunu belirledi. O.T., aynı AVM’de dolaşırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde O.T.’nin daha önce de çeşitli giyim mağazalarına girerek özellikle kadın tişörtleri üzerine mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. İfadesinde bunu neden yaptığını bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen O.T.’nin bu olayı ise izlediği yabancı bir porno filmindeki sahneden esinlendiğini söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.T. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 16:11 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Belgesi olmayan 'çekçekçi' çalışamayacak mask
Belgesi olmayan 'çekçekçi' çalışamayacak
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti mask
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu
Kestiği ağacın altında kaldı mask
Kestiği ağacın altında kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL