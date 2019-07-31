AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş

Alınan bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markette eşi V.S. ile birlikte alışveriş yapan H.S. (27) isimli kadın, tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissedince durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte marketin güvenlik kameralarının bulunduğu bölümde görüntüleri inceleyen kadın, tanımadığı bir erkek şahsın arkasından yaklaşıp mastürbasyon yaptığını görünce sinir krizleri geçirerek üzerindeki tişörtü yırttı. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtünü polise teslim etti.

Tişörtlerin üzerine de mastürbasyon yapmış

Genç kadın ve eşinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Marketteki ve AVM’deki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Kartepe’de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T. (26) isimli şahıs olduğunu belirledi. O.T., aynı AVM’de dolaşırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde O.T.’nin daha önce de çeşitli giyim mağazalarına girerek özellikle kadın tişörtleri üzerine mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. İfadesinde bunu neden yaptığını bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen O.T.’nin bu olayı ise izlediği yabancı bir porno filmindeki sahneden esinlendiğini söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.T. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN