Gölcük’e yeni İcra Müdürü

Gölcük İcra Müdürü olarak görev yapan Hatice Korol Ataş’ın geçtiğimiz aylarda tayin olmasının ardından, yerine yaz kararnamesi ile Derya Köksal atandı. Atanmasının gerçekleşmesinin ardından görevine hemen başlayan ve ilk olarak mesai arkadaşları ile tanışan Köksal, ilçeyi çok beğendiğini dile getirerek kaliteli bir ekiple çalışacağını söyledi.