Gölcük İcra Müdürü olarak görev yapan Hatice Korol Ataş’ın geçtiğimiz aylarda tayin olmasının ardından, yerine yaz kararnamesi ile Derya Köksal atandı. Atanmasının gerçekleşmesinin ardından görevine hemen başlayan ve ilk olarak mesai arkadaşları ile tanışan Köksal, ilçeyi çok beğendiğini dile getirerek kaliteli bir ekiple çalışacağını söyledi.
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Gölcük’e yeni İcra Müdürü
Gölcük İcra Müdürü olarak görev yapan Hatice Korol Ataş’ın geçtiğimiz aylarda tayin olmasının ardından, yerine yaz kararnamesi ile Derya Köksal atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz