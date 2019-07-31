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Sağlıkta yetki davasında mahkeme kararını verdi

Sağlık Bakanlığı’nda çalışmakta olan işçiler adına yetki tespitine, Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) itiraz etmiş ve ‘Taşerondan kadroya geçirilen işçiler bu toplu iş sözleşmesine dahil edilemez’ iddiasıyla dava açmıştı.
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Sağlık Bakanlığı’nda çalışmakta olan işçiler adına yetki tespitine, Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) itiraz etmiş ve ‘Taşerondan kadroya geçirilen işçiler bu toplu iş sözleşmesine dahil edilemez’ iddiasıyla dava açmıştı. Yerel mahkeme, açılan davayı istinaf mahkemesine gönderdikten sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, istinaf mahkemesi Öz Sağlık-İş Sendikası’nın iddialarında haklı olduğuna dair karar verdi. Konuyla ilgili konuşan Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Sedat Balkan, “Yargıtay aşaması da tamamlandıktan sonra, tüm sağlık çalışanlarının mevcut mevzuatlar çerçevesinde tüm haklarını korumaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 16:21 TSİ - Sağlık

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