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İYİ Parti’de görev dağılımı tamam

Geçtiğimiz hafta yeni yönetimini kamuoyuna duyuran ve oldukça güçlü bir yönetimle yola devam edecek olan İYİ Parti Gebze’de İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, yeni ilçe yönetiminde görev dağılımını belirledi.
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İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İYİ Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Birol Elüstü de katılarak, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. Toplantıda konuşan İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, “Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Her arkadaşımızın başarılı olacağına inanıyorum. İYİ Parti ailesi olarak güzel işlere imza atacağımızdan yana kuşkum yok. Herkese başarılar dilerim. Tüm kenti kucaklayacağız, kimseyi ayırmayacağız, bu yönetim çalışmalarıyla adından söz ettirecek. Gebze iyi olacak. Ekibimdeki her arkadaşımla beraber çok ses getirecek işlere imza atacağız, Gebze’de dengeleri değiştireceğiz” şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe divan kurulunu belirleyen ilçe başkanı Özhan Aşkın Öztürk, divanda şu isimlere yer verdi.

Divan İlçe Başkanı: Özhan Aşkın Öztürk / Başkan Vekili: Faik Aksöz, Burak Aytaş, Zafer Altıntaş

İlçe Sekreteri: Mine Güler/ Yardımcısı: İsmail Nazlı

İlçe Muhasibi: Yıldız Erten / Yardımcısı Tekin Yılmaz

Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Perihan Dalkıran/ Yardımcıları: İsmail Baydeniz, Kadir İkinci, Kamil Kocaman, İsmail Aydoğdu

Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Burak Aytaş/ Yardımcısı: Meral Sertesen

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Zafer Altıntaş/ Yardımcısı: Şinasi Sözbir

Kadınlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Seda Yalçınkaya/ Yardımcıları: Aysel Özel, Gönül Çelik, Cemile Mandacı

Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Osman Çelik/ Yardımcıları: Turgay Çolak, Yusuf Işıklı

Basın-Yayın Ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Refik Sıla Güvenç/ Yardımcısı: A.Tuğrul Yıldız

Ar-Ge’den Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Faik Aksöz/ Yardımcısı: Ergün Karaman

Sağlık Ve Sosyal Politikakalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Şevket Sayıcı/ Yardımcıları: Koray Topçu, Sertaç İstanbulluoğlu

Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Fatih Araç/ Yardımcısı: Ergün Karaman

İletişim Ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Kadir İkinci/ Yardımcısı: Cemile Mandacı

Sanayi, Teknoloji Ve Çevre Politakalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Necmi Eren /Yardımcısı: Ergün Karaman

Eğitim İşleri, Kültür Sanattan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Muhammet Ateş/ Yardımcıları: Meral Sertesen, Hülya Melahat Efe, Ogün Yılmaz

STK Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fatih Kaplan / Yardımcısı: Gönül Çelik, Kadir İkinci, Hülya Öztürk

İlçe İdari Amiri: İsmail Nazlı/ Yardımcısı: İbrahim Coşkun, Ayhan Ertek

Sosyal Faliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı:  Tekin Yılmaz/ Yardımcıları: Gürcan Yücak, Kadir İkinci

Temsil Ve Protokolden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Musa Kargıoğlu / Yardımcısı: Şevket Sayıcı

Tanıtım Ve Sosyal Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: A.Tuğrul Yıldız/ Yardımcısı: Refik Sıla Güvenç

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