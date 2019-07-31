Vatandaşlar istedi, durak genişledi

Vatandaşların ve esnafların talebi doğrultusunda trafik akışını engelleyen Yenimahalle Fatih Caddesi Ziraat Bankası otobüs durağının genişletilmesi için talimat veren Başkan Çiftçi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı durak cebi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çiftçi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geçtiğimiz günlerde durağa giderek sorunu yerinde incelemişti. Başkan Çiftçi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ziraat bankası durağının olduğu yerde halk otobüslerinin rahat giriş ve çıkış yapmaları için başlattığı çalışmaları inceledi. Vatandaşlar ve çevredeki esnaflar Başkan Çitçi’ye kısa sürede durakta yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti.