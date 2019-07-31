Güzeller Mahallesi'nde şen dönemi

AKP Gebze İlçe Başkanlığı'nda önemli bir atama gerçekleşti. Gebze'nin büyük ve önemli mahalleleri arasında yer alan Güzeller Mahallesi'ne yeni başkan atandı. AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, işadamı Fahri Şen'i Güzeller Mahallesi Başkanı olarak görevlendirdi. İrfan Ayar, Şen’i ilçe toplantısına davet ederek görev mazbatasını elden teslim etti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Şen yaptığı açıklamasında şunları kaydetti; "Öncelikle böyle onurlu bir görevi bana layık gördükleri için ilçe başkanımız İrfan Ayar ve tüm ana kademe yöneticilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu hizmet treninde beni de bir yolcu olarak kabul etikleri için her birine ayrı ayrı sonsuz minnetlerimi sunuyorum. En kusa sürede mahalle yönetimimizi oluşturup çalışmalarımıza hızlıca başlayacağız."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz