İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Merkezi Derneği Başkanı (İKM) Murat Öztürk, tur firmalarının Arap turistleri servislerle ilimizde bulunan büyük alışveriş merkezlerine bıraktıklarını ve çarşı içine getirmediklerini söyledi. İzmit çarşının canlanması ve turistleri çarşıya çekmek için gerekli çalışmaları yapmaya başladığını söyleyen Öztürk, tur firmaları ile görüşerek anlaşma yapacak.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

İKM Başkanı Murat Öztürk, “Çeşitli tur firmaları Sapanca taraflarına gelen Arap turistleri, İzmit çarşıya değil servis ile büyük alış veriş merkezlerine götürüyor. Tur firmalarının turistleri niye AVM’lere götürdüklerini bilmiyorum ama ilerleyen günlerde firmalarla ve belediyelerle görüşerek gerekli bağlantıları kuracağım. Arap turistleri çarşıya çekeceğiz. Böylelikle çarşı hareketlenecek ve esnafımızın da yüzü gülecek” dedi.

TURİSTLERİ ÇARŞIYA ÇEKECEĞİZ

Öztürk, “Tur şirketleri, otopark sıkıntısından kaynaklı turistleri eğer çarşıya getirmiyorsa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile konuşacağım ve otopark ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını talep edeceğim. Tur firmaları, esnafın yüksek meblağlarda turistlere satış yaptığını duymuşlar ancak bu doğru bir algı değil. AVM’lerde pazarlık yapma şansları yok ancak esnaf ile pazarlık yapılabilir. Çarşıyı hareketlendirmek için turistleri çarşıya çekeceğiz” şeklinde konuştu. Selin BECER