Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:30 TSİ- Ekonomi

Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek

İKM Başkanı Murat Öztürk, önümüzdeki günlerde tur firmaları ile görüşerek Sapanca’ya gelen Arap turistlerin İzmit çarşıya gelmelerini sağlayacak.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Merkezi Derneği Başkanı (İKM) Murat Öztürk, tur firmalarının Arap turistleri servislerle ilimizde bulunan büyük alışveriş merkezlerine bıraktıklarını ve çarşı içine getirmediklerini söyledi. İzmit çarşının canlanması ve turistleri çarşıya çekmek için gerekli çalışmaları yapmaya başladığını söyleyen Öztürk, tur firmaları ile görüşerek anlaşma yapacak.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

İKM Başkanı Murat Öztürk, “Çeşitli tur firmaları Sapanca taraflarına gelen Arap turistleri, İzmit çarşıya değil servis ile büyük alış veriş merkezlerine götürüyor. Tur firmalarının turistleri niye AVM’lere götürdüklerini bilmiyorum ama ilerleyen günlerde firmalarla ve belediyelerle görüşerek gerekli bağlantıları kuracağım. Arap turistleri çarşıya çekeceğiz. Böylelikle çarşı hareketlenecek ve esnafımızın da yüzü gülecek” dedi.

TURİSTLERİ ÇARŞIYA ÇEKECEĞİZ

Öztürk, “Tur şirketleri, otopark sıkıntısından kaynaklı turistleri eğer çarşıya getirmiyorsa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile konuşacağım ve otopark ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını talep edeceğim. Tur firmaları, esnafın yüksek meblağlarda turistlere satış yaptığını duymuşlar ancak bu doğru bir algı değil. AVM’lerde pazarlık yapma şansları yok ancak esnaf ile pazarlık yapılabilir. Çarşıyı hareketlendirmek için turistleri çarşıya çekeceğiz” şeklinde konuştu. Selin BECER

Bugün 17:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum mask
Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum
Prometeon'dan 150 milyon dolarlık yatırım mask
Prometeon'dan 150 milyon dolarlık yatırım
Satılık fabrika! mask
Satılık fabrika!
İki şirkete ihale yasağı! mask
İki şirkete ihale yasağı!
İcradan satılık 4 yıldızlı otel mask
İcradan satılık 4 yıldızlı otel
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL