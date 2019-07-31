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Kafede alkol servisine bin 822 TL ceza

İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yaptığı denetimler kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak no 19 adresinde büyükbaş hayvan besleyen Hüseyin Güler’in çevresini rahatsız ettiği tespit edildi. Güler’den 350 TL para tahsil edilmesine karar verildi.  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün encümende karara bağlanan evrakları ise şöyle: Polis tutanaklarına göre Tepecik Mahallesi acısı Sokak’ta bulunan Talpa Kültür Sanat Kafe unvanlı işyerine yapılan denetimde alkollü içecek sunumu yapıldığı gerekçesiyle Bin 822 TL, Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’ta bulunan Dostlar Kıraathanesi unvanlı işyerine alkollü içecek satışı yapıldığı gerekçesiyle Bin 822 TL ceza tutarı belirlendi.

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