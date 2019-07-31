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Hodri Meydan Derneği kongre yaptı

Hodri Meydan Derneği Başkanlığına Ertuğrul Derya getirildi.
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Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin kongresi gerçekleşti.

Resim açıklama şöyle…

Sevgili Kocaelispor taraftarları;

1989 yılından bu yana Kocaelispor armasını yere düşürmeyen Hodri Meydan Taraftarlar Derneği'nin yönetimini yeni sezon itibariyle devralmış bulunmaktayız. Öncelik olarak, bugüne kadar görev yapan tüm yönetimlere teşekkür ederiz. Bir bayrak yarışı olan bu kutsal görevi alnımızın akıyla sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bizler bu göreve Kocaelispor bayrağının etrafında, tüm semtleri ve tüm Kocaeli’yi toplamak için geldik. Bizler için hiçbir şahsın ve hiçbir semtin birbirinden farkı yoktur. Yönetim olarak tek gayemiz ,Kocaelispor armasını en yukarıya taşımak olacaktır. Tüm küskünlükleri unutarak herkesi Hodri Meydan çatısı altında ,Kocaelispor menfaatleri doğrultusunda bir olmaya davet ediyoruz

El mi yaman bey mi yaman Hodri Meydan

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği

ALLAH UTANDIRMASIN.

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