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Acil serviste darp!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde güvenlik görevlisi olan T.Ç. hasta yakınları tarafından darp edildi. Muayene kurallarına uymayı reddeden 4-5 kişi tarafından darp edilen personel için kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.
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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde güvenlik görevlisi olan T.Ç. hasta yakınları tarafından darp edildi. Muayene kurallarına uymayı reddeden 4-5 kişi tarafından darp edilen personel için kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

“BİR DAHA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Olay sonrası hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Çalıştığımız, hizmet sunduğumuz alan insan hayatını iyileştirmeye, tedavi etmeye yönelik bir alandır. Biz sağlık çalışanları olarak gece gündüz demeden insanlarımızın, hastalarımızın sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Sağlık sektörü saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve şefkati içinde barındıran büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmeti veren çalışanların maruz kaldıkları sözlü ve fiziki şiddetin hoşgörüyle karşılanması mümkün değildir. Sağlık personellerimizin bu tür şiddete maruz kalmasını öncelikle insani olarak kınıyorum. Kamu görevlisini görevi başında darp etmek veya buna teşebbüs etmek hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur. Arkadaşımızın hakkını korumak için hukuki çalışmaları başlattık kendisine gerekli desteği vereceğiz. Hiç bir çalışanımız gelen hasta veya hasta yakınlarının kötülüğünü istemez. Darp olayını gerçekleştiren şahıs ve şahısların, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyor ve bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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