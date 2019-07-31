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İstanbul'a alternatif baraja Danıştay'dan ret

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan Sungurlu Barajı için düzenlenen ÇED raporu, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edilirken, Danıştay da kararı onayladı.
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Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul Ağva'da Sungurlu Deresi üzerinde yapılması planlanan baraj, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki köyleri de etkileyecekti. Kandıra'da sular altında kalacak Akçaova ve Tekzen köyleri ile çevresindeki 16 köyü etkileyecek Sungurlu Barajı ile ilgili 2015 yılında Kandıra Akçaova köyünde ÇED toplantısı düzenlenmek istenmiş; ancak köylülerin engel olmasıyla toplantı yapılamamıştı. Barajla ilgili verilen 'ÇED olumlu' kararı, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme tarafından geçen yılın Aralık ayında 'ÇED olumlu' kararı, hukuka aykırılık gerekçesiyle bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca karar temyize götürüldü. Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nin kararı onaylandı.

Bugün 17:26 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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