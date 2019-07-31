Alınan bilgiye göre Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından olan Öz Dizdaroğlu Vinç’in sahibi ve Imperial Park Otel’in ortaklarından İlker Ertuğ, bir mikrar hap içerek intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine Ertuğ hemen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ertuğ'un kaldırıldığı hastanede midesinin yıkandığı öğrenilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ertuğ'un, bir süredir yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş hayatında yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN