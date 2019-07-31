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Otobüste boş koltuk olmayınca merdivende yolculuk ettiler

Ankara'dan İzmit'e gelen otobüs yolda arızalanınca aynı firmaya ait başka otobüse alınan yolcular, yeterli boş koltuk olmayınca 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular ise merdivene oturarak, yolculuk etmek zorunda kaldı.
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Ankara'dan İzmit'e gitmek üzere yola çıkan otobüs, yaklaşık 1 saat sonra arızalandı. Otobüs yol kenarına çekilirken, firmanın geriden gelen otobüsünün sürücüsüne haber verildi. İzmit merkezli firmaya ait otobüsün sürücüsü, arıza yapan otobüsün yanına geldi. Bu araçta yeterli boş koltuk olmayınca yolcular, 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular da merdivenlere oturdu. Merdivende oturarak, Ankara'dan İzmit'e yolculuk eden Volkan Horoz, "Ankara'dan İzmit'e 12.00 aracına bilet aldım, 1 saat sonra araç arıza yaptı. Bizi 13.00 aracına aktaracaklarını söylediler. 26 kişi diğer araç geldiğinde bindik; ancak söylenildiği gibi bulunduğumuz araçta yer yoktu. 2 kişilik koltuklarda 3 kişi oturuyor. Ben ise arka merdivende yolculuk yaptım" dedi.

Dün 20:59 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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